Ma quando torna Kean? L'obiettivo dello staff medico viola. Per Solomon appuntamento rimandato
Quando potrà tornare in campo Moise Kean? Dando per scontata la sua assenza in Conference League (la Fiorentina affronterà il Rakow giovedì prossimo), l'obiettivo è quello di riaverlo a guidare l'attacco contro la Cremonese, con la speranza che possa essere decisivo per le sorti viola.
Ieri Kean si è visto la partita in tribuna a fianco dell'altro grande assente viola, quel Manor Solomon che aveva fatto vedere di poter dare una mano alla squadra con le sue giocate.
Per l'israeliano niente da fare nell'immediato. Così come detto chiaramente da Vanoli dopo la partita contro il Parma, per lui l'appuntamento è rimandato alla gara con l'Inter, se tutto va bene, altrimenti dopo la sosta per le nazionali.
