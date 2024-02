Fabrizio Romano: "Gudmundsson resta a Genova, rifiutata la proposta da 22 milioni più bonus della Fiorentina. Se ne riparlerà in estate"

“Albert Gudmundsson resta al Genoa. La proposta finale della Fiorentina del valore di 22 milioni di euro più 3 milioni di bonus è stata respinta”, glaciale Fabrizio Romano, che smonta definitivamente l'affare per la Fiorentina. Nessun colpo sull'esterno, che si è privato di Brekalo senza sostituire.

E ancora: “Gudmundsson resterà al Genoa fino alla fine della stagione e poi potrebbe partire in caso di proposta importante in estate”, ma verrebbe da dire che a quel punto la Fiorentina potrebbe già aver cambiato idea oppure che il valore dell'islandese potrebbe essere lievitato. Insomma, l'ultima delle delusioni per i tifosi viola, che adesso possono mettersi l'animo in pace: il mercato di gennaio è finito.