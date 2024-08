L'ultimo acquisto della Lazio in ordine cronologico è stato Gaetano Castrovilli, arrivato a parametro zero dopo essere stato svincolato dalla Fiorentina. Nonostante i diversi problemi fisici degli ultimi anni, la società biancoceleste ha comunque deciso di puntare su di lui. Attualmente si sta allenando a parte seguendo un programma differenziato per recuperare la forma. A Lazio Style Radio, il direttore sportivo Angelo Fabiani ha spiegato i motivi del suo acquisto soffermandosi proprio sulla sua condizione fisica. Queste le sue parole.

‘Castrovilli ha avuto dei problemi ma è un giocatore straordinario’

“Castrovilli? Giocatore straordinario, ha avuto problematiche con due interventi. Abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e certificato la stabilità del ginocchio. La preparazione che sta ultimando fa sì che Castrovilli abbia qualche deficit".

‘Il giocatore ha chiesto un anno di contratto per mettersi in discussione, poi…'

"Stiamo facendo un tipo di percorso per preservare l’atleta. Ha fatto un lavoro incredibile sull’arto operato che è diventato più grande dell’altro. Castrovilli e il suo procuratore Lucci, che ringrazio molto, hanno chiesto un anno di contratto per mettersi in discussione. Il ragazzo ha detto secondo, terzo e quarto ve li firmo in bianco”.