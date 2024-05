Il Neymar norvegese spauracchio numero uno per la Fiorentina. Quel trasferimento in Inghilterra saltato all'ultimo, come Castrovilli

Il pericolo pubblico numero uno per la Fiorentina questa sera, sarà Antonio Nusa. E' l'attaccante norvegese il giocatore milgiore del Club Brugge, dove si è trasferito nell'estate del 2021.

Il secondo più giovane marcatore in Champions

Nusa ha già giocato e segnato anche in Champions League, dove ha debuttato nel finale della gara contro il Porto sul risultato di 3-0 per il Club Brugge siglando la quarta rete. Un gol che lo ha fatto diventare il secondo marcatore più giovane di tutti i tempi in Champions League a 17 anni e 149 giorni. Davanti a lui c'è solo Ansu Fati del Barcellona.

Trasferimento saltato come Castrovilli

E' stato vicino al trasferimento in Premier League nello scorso gennaio, con Chelsea e Tottenham che lo avevano messo nel mirino. Ma il club che è stato più vicino ad acquistarlo è il Brentford. L'accordo economico per il suo passaggio Oltremanica era già stato raggiunto, ma nel corso delle visite mediche sono stati riscontrati problemi alla cartilagine del ginocchio e potenziali problemi alla schiena. E il suo acquisto è così saltato. Una vicenda simile, se vogliamo, a quella capitata a Gaetano Castrovilli che stava per andare al Bournemouth.

Neymar norvegese

“Neymar è il mio modello perché crea il caos in campo con il suo dribbling, proprio come me. È uno dei migliori al mondo”. Questa frase da lui pronunciata fa capire quale sia la sua caratteristica principale. E in molti, soprattutto in patria, lo hanno paragonato al fuoriclasse brasiliano.