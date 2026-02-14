Quest'oggi l'ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di analizzare come sta la Fiorentina di Paolo Vanoli.

“Ho sempre creduto sin dall'inizio che quest'anno ci sarebbe stato da preoccuparsi fino alla fine, anche se le ultime novità come l'arrivo di Paratici possono cambiare le carte in tavola. La Fiorentina deve stare molto attenta. Come organico siamo sempre stati entusiasti sin dall'inizio, anche perche per 9 undicesimi la squadra era la scorsa della pasta stagione, ma ora ci troviamo in una situazione veramente imbarazzante. Ho sempre sostenuto, e ne sono convinto ancora, che ci tireremo fuori da queste zone della classifica, ma a partire da oggi dobbiamo essere molto attenti: la partita di oggi è estremamente difficile”.

“La situazione della Fiorentina è imbarazzante, comincio ad avere paura”

Ha anche aggiunto: “Abbiamo visto il Como in Coppa Italia contro il Bologna, arà sicuramente perso un po' di energie ma a livello di morale adesso sono al top. La Fiorentina al contrario in questo momento dobbiamo augurarci che faccia di tutto per tirarci fuori da questa situazione: siamo imbarazzanti e noi tifosi adesso cominciamo veramente a preoccuparci. Vedendo i risultati delle altre squadre la preoccupazione cresce, dobbiamo valutare attentamente il percorso di qui alla fine e fare di tutto per uscirne. Adesso dobbiamo iniziare a fare punti ovunque e in occasioni come quelle di oggi i viola non possono presentarsi già battuti”.

“Non possiamo iniziare ogni partita con l'idea di esser sconfitti in partenza”

Ha sottolineato come la Fiorentina non possa partire sconfitta contro tutti: “E' vero che è complicato oggi giocare contro il Como, gli ultimi risultati raccolti dalla squadra di Fabregas hanno caricato l'ambiente e oggi lo stadio, anche se piccolo, sarà colmo di entusiasmo. Loro sono una buona squadra, composta da ottimi giocatori, oltre che a essere una bellissima realtà, ma la Fiorentina deve fare di tutto per strappare qualcosa. Dobbiamo andare la senza paura, dobbiamo entrare in campo cercando di tirar fuori il meglio da ogni giocatore”.

“I problemi non sono solo in difesa, ma resto comunque fiducioso”

Ha concluso anche analizzando la fase difensiva della squadra di Paolo Vanoli: “Le colpe bisogna dividerle tra tutti, non sono solo della difesa, ed è bene che tutti ne siano consapevoli. Comuzzo e Pongracic sono due giocatori qualsiasi, non sono eccelsi. Poi abbiamo Dodo, Gosens, Parisi e Fortini: ora abbiamo preso anche Rugani. Dobbiamo però analizzare bene quello che accade da un po' di tempo, perchè qui le partite sono sempre meno e i risultati non cambiano. CI sono tante considerazioni da fare, ma se guardo la nostra squadra credo che abbia comunque una spanna in piu rispetto alle concorrenti per la salvezza. Per questo resto fiducioso”