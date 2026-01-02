Dopo le dichiarazioni del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani rilasciate a Repubblica, in cui ha esplicitamente chiarito che, se saltasse l'accordo tra la Fiorentina e il Comune di Firenze per il restyling dello stadio 'Franchi' sarà la Regione ad intervenire con i suoi fondi, si è fatta sentire via social un'altra società calcistica toscana, ovvero il Prato.

“Anche Prato merita uno stadio adeguato”

Il Prato, che milita in Serie B e di cui è presidente l'imprenditrice Asmaa Gacem (in foto, ndr), a seguito delle dichiarazioni di Giani, ha voluto fare appello alle risorse della regione per rinnovare il suo stadio tramite un post su Instagram: “Fondi di coesione e sviluppo per gli impianti sportivi. Le parole del Presidente Giani sono chiare: ci sono risorse disponibili e progetti già finanziati. L'AC Prato alza la mano: ‘Anche il nostro stadio è una priorità!’ Siamo pronti a fare la nostra parte per dare a Prato l'impianto che merita e pronti a sederci al tavolo. La seconda città della Toscana merita rispetto e strutture adeguate”

Il post originale

Di seguito il post originale dell'AC Prato: