Corriere dello Sport-Stadio: L'obiettivo è togliere la Champions alla Juve

In edicola sul Corriere dello Sport-Stadio si legge del possibile futuro della Fiorentina, con varie analisi sui singoli. In vista anche la partita contro la Juventus.

Prima pagina

In prima pagina si legge: “L'appello dei tifosi. Dispetto viola. L'obiettivo è togliere la Champions alla Juve”.

Pagina 18 e 19

A pagina 18 si legge: “Il Viola in Italy. La base per ripartire: sei italiani. E Kean è un caso da risolvere". A pagina 19: "C'è aria di Juve e di uno sgarbo" e a lato: “I tifosi meritano tante gioie”.