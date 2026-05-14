Corriere Fiorentino: Gran finale De Gea, l'uomo che ha dato il via alla svolta
C'è una pagina sulla Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi.
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In apertura troviamo: “Gran finale”. Ovvero: “De Gea in difficoltà fino a inizio marzo, poi le sue parate hanno dato il via alla svolta: una stagione in chiaroscuro”.
Kean
In taglio basso leggiamo: “Kean ancora a parte, verso l’ennesimo forfait E il lungo stop raffredda anche il suo mercato”. Sottotitolo: “La punta non gioca dal 4 aprile. Il Milan si è tirato indietro, per ora resiste il Paris Fc”.
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