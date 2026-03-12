La probabile formazione del Rakow: assenza pesantissia per i polacchi, davanti gioca il cugino di Haaland
Seconda sfida in salsa polacca per la Fiorentina di Vanoli in questa fase ad eliminazione diretta di Conference League. Il Rakow, come fatto già dallo Jagiellonia, proverà a mettere in difficoltà la squadra viola dentro le mura del Franchi.
Le scelte del tecnico
Lamine Diaby-Fadiga, attaccante titolare e riferimento offensivo della squadra polacca, non sarà della partita a causa di un problema muscolare. Tomczyk, allenatore del Rakow, potrà comunque contare su due “parenti d'arte” di grande qualità; come punta centrale nel 3-5-2 dei rossoblù giocherà infatti il cugino di Erling Haaland, Braut Brunes. In mezzo al campo invece dovrebbe partire dal primo minuto Fran Tudor, nipote dell'attuale allenatore del Tottenham Igor Tudor.
La probabile formazione
3-5-2 Zych; Mozor, Svarnas, Racovitan; Tudor, Repka, Struski, Ameyaw; Ivi, Makuch; Brunes. All. Tomczyk.