Borghi: "Queste risacche nella stagione della Fiorentina ci saranno, ma il peggio è passato"

Il giornalista di Sky Stefano Borghi ha parlato sul proprio canale YouTube della sfida tra Fiorentina e Cagliari persa dai viola per 1-2 al Franchi.

Le parole di Borghi

“Il Cagliari si è preso una vittoria che parla dello spessore e del gruppo di Pisacane. Palestra poi è un giocatore impressionante, di prospettive notevolissime”.

Sulla Fiorentina

“Per la Fiorentina la gara di sabato doveva essere la partita dell'uscita dalla palude, ma ancora non è uscita. Queste risacche nella stagione viola ci saranno, è una stagione quasi indescrivibile quella dei viola. Comunque io penso che il peggio sia passato, che la squadra di un mese fa sia solo un ricordo. Certo è che i punti poi devono farli".