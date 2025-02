Malusci: "La Fiorentina si nasconde con il Como, Palladino non vuole fare sua la partita"

L'ex giocatore della Fiorentina, Alberto Malusci, è stato contattato da Radio Bruno Toscana per commentare la sconfitta con il Como: “Non so cosa sia successo dopo i primi dieci minuti dove abbiamo avuto anche occasioni da gol, ma poi la squadra si è appiattita. Il Como ha avuto più possesso palla: questo mi fa pensare che Palladino non ha come strategia quella di poter fare sua la partita”.

“La Fiorentina si è nascosta ieri. La tattica era: palla lunga su Zaniolo o Folorunsho e poi andare sulle seconde palle. Ma hanno sbagliato anche quello”. E ancora: “Mi aspetterei una Fiorentina con più personalità perché la qualità c'è in rosa”.

“Hanno ceduto tutti gli esterni e poi…”

“Hanno mandato via tanti esterni e poi l'allenatore si trova a giocare con gli esterni adattati. Dodo faceva fatica a proporsi perché davanti aveva Folorunsho che non gli dava la possibilità di esprimersi perché non si muoveva all'interno del campo”, ha concluso ricordando una caratteristica che invece contraddistingueva Colpani quando era lui a giocare davanti al brasiliano.