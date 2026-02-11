Gudmundsson è in miglioramento, ma non partirà per Como. E la Fiorentina dovrà fare a meno di Rugani ancora per un po'

Si avvicina Como-Fiorentina, gara in programma sabato alle ore 15:00. Arrivano aggiornamenti dal Viola Park, dove ci sono due giocatori in dubbio verso la prossima trasferta.

Pericolo scampato per Gudmundsson. Ma la Fiorentina resta prudente

Albert Gudmundsson sta meglio. Arrivano buone notizie sull'islandese, ha reagito all'infortunio di sabato scorso meglio del previsto e scalpita per tornare in campo il prima possibile. La possibilità di vederlo convocato contro il Como, in ogni caso, è in netto calo: la Fiorentina non intende rischiarlo e procede con prudenza sulle sue condizioni. L'obiettivo è averlo per il derby salvezza contro il Pisa.

Rugani è da aspettare: la consapevolezza del club e l'obiettivo fissato

Per quanto riguarda Rugani, la situazione fisica richiede ancora tempo per un recupero che gli permetta di essere a completa disposizione di Vanoli. La Fiorentina e Paratici partivano con la consapevolezza di dover attendere qualche settimana ed effettivamente sarà così. La situazione è da valutare giorno per giorno. Sicuramente sarà assente a Como; anche per lui l'obiettivo è vederlo al Franchi contro il Pisa, almeno tra i convocati seppur (probabilmente) in panchina. A riportarlo è Radio Bruno Toscana.