Dopo l'ottimo inizio di stagione Zaniolo fa il grande passo: l'ex viola si è sposato con Sara - FOTO

Dopo il buono inizio di stagione con la maglia dell’Udinese, condito da 5 reti e un assist, l’ex attaccante di Fiorentina Nicolò Zaniolo nelle ultime ore ha fatto il passo più importante. Il classe ’99 si è sposato con la compagna dopo alcuni anni di convivenza. Una svolta in tutti i sensi quella del numero 10 bianconero che vuole tornare il giocatore che tutti hanno apprezzato nei primi anni alla Roma e che sta facendo di tutto per riguadagnarsi la Nazionale a marzo.

Festeggiamenti tra pochi intimi e all'insegna della sobrietà

E proprio sui loro profili personali sono comparse le immagini della cerimonia – che si è svolta nel Comune di Moruzzo alla presenza dei familiari e degli amici intimi – e del taglio della torta con sopra scritto il classico “Just married”. D’altra parte mancava soltanto questo passo, visto che Nicolò aveva già chiesto ufficialmente la mano di Sara la scorsa primavera a Firenze, come testimoniano i post e le foto da un locale con vista su Ponte Vecchio.

Queste le immagini e il messaggio pubblicato dal fantasista bianconero: