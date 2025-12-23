Toni: "La Fiorentina ha fatto il peggior mercato del 2025. Paratici abbassi la cresta ai giocatori"

L'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni ha parlato al podcast di Aura Sport, intervenendo sull'annata sportiva e calcistica 2025 in Italia. Tra le squadre trattate, anche la Fiorentina.

Il voto al mercato

“Il peggior mercato del 2025 lo ha fatto la Fiorentina. Una squadra che spende 90 milioni e si ritrova ultima in classifica non può che aver fatto un mercato brutto”.

Il voto all'annata

“All'anno della squadra viola non posso dare che 4. Tre finali di Conference sono tanti, quest'anno è troppo brutto. Palladino 6.5/7, quest'anno 0, la media fa 4. Paratici ci capisce di calcio, serve qualcuno che entri nello spogliatoio e abbassi la cresta ai giocatori".