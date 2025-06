Questo pomeriggio l'osservatore in orbita Empoli Paolo Carrara, tra i primi a segnalare Jacopo Fazzini al club azzurro, ha parlato a Radio Bruno del nuovo centrocampista della Fiorentina.

“Il Carezzano inizialmente era un vivaio del Milan, e Jacopo naturalmente era saltato all’occhio anche dei rossoneri. Alla fine però la scelta di Jacopo, che secondo me è stata la migliore, è ricaduta su Empoli dove ha finito il settore giovanile: è arrivato in azzurro che faceva parte degli Allievi e d ali ha iniziato la sua scalata”.

“Sin da piccolo non si poteva non notarlo: ha doti importanti per un centrocampista”

Ha anche aggiunto: “E’ sempre stato un ragazzo molto serio, umile e rispettoso nei confronti di avversari e compagni, si da quando era piu piccolo. A questo si aggiungono tutta una serie di giocate che lo esaltava, ha dimostrato di fare sempre la scelta giusta soprattutto nel momento dell’ultimo passaggio. Era impossibile non notarlo. In più ha giocato spesso con i piu grandi e anche li spesso faceva la differenza nonostante non avesse un grande fisico: è li che sono emerse le sue doti, che in pochi hanno. Lui oltretutto ha la fortuna di aver dietro di se una famiglia con la testa sulle spalle, fondamentale per casi come il suo. E’ vero che spesso i genitori sono invadenti, ma lui ha avuto la fortuna di avere una famiglia che lo ha sempre aiutato”.

“Da sempre ha manifestato di essere un tifoso della Fiorentina”

Ha poi parlato del suo legame alla Fiorentina: “In privato ha sempre manifestato, come tutta la sua famiglia, di essere un grande tifoso viola. Penso che per lui la possibilità di indossare quella maglia acquisti ancora piu valore. Allo stesso tempo però, essendo un giocatore dell’Empoli, è sempre stato molto rispettoso verso il club azzurro facendo sempre il suo in campo. Il suo amore è però sempre stato per la Fiorentina: a Carezzano spesso veniva ad allenarsi con la magia della Fiorentina addosso”.

“Negli ultimi anni ha fatto un salto di qualità importante”

Ha poi concluso: “Fino all’approdo in Primavera non ha mai avuto problemi a livello fisico, poi naturalmente con l’età anche lui ha fatto quel salto di qualità e soprattutto di fisicità che lo hanno portato a poter esordire anche con la prima squadra. La Fiorentina ha preso un giocatore che può fare la differenza”.