La Fiorentina riflette su un giovane mediano rumeno già "testato" al Viola Park. Pronto l'innesto in Primavera?

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa in ottica Fiorentina anche il nome di Robert Corduneanu, mediano 16enne rumeno che nelle scorse settimane è già stato la Viola Park per un provino con la maglia viola.

A portarlo a Firenze l'agente FIFA Florin Manea, che ad aprile parlava così del suo assistito: “Può fare il centrocampista centrale, ma anche il difensore centrale gioca. È alto 187 cm e usa sia il destro che il sinistro. E' migliore di Radu (Dragusin ndr) alla sua età. Spero che sia serio come lui e con la stessa voglia di lavorare”.

Come riporta la rosea, il profilo sarebbe attenzionato dalla Fiorentina in ottica squadra Primavera.