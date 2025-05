Pericolo "rigore contro la Fiorentina" col prossimo arbitro. Però i viola non perdono da tempo con lui

La partita tra Venezia e Fiorentina in programma lunedì prossimo con inizio alle 18.30 sarà arbitrata da Matteo Marchetti della sezione di Roma.

Precedenti

Con lui, sono otto i precedenti dei gigliati con uno score di: quattro vittorie, due pareggi e due sconfitte. Quasi tutte disputate in trasferta dove il bilancio è: quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte. In queste sette partite ha fischiato ben 4 rigori contro ai gigliati (due per il Napoli, uno per il Sassuolo e uno all'Inter) a fronte di uno solo a favore e per altro sbagliato contro lo Spezia.

Quasi due anni senza sconfitte

Quest'anno ha diretto una volta la squadra di Palladino, nella positiva trasferta di Como terminata con una vittoria per 2-0 (Adli e Kean). Con lui la Fiorentina è in serie positiva da quattro gare: due vittorie e due pareggi. L'ultima sconfitta è quella a San Siro contro l'Inter (4-0) del 3 settembre 2023.