Graziani: "La Fiorentina è nelle mani di Paratici, che deve sciogliere il rebus Vanoli. Contro la Roma..."

Sulla partita tra Roma e Fiorentina in programma domani sera all'Olimpico si è espresso anche l'ex viola Ciccio Graziani, che ha parlato a RTV38.

Sulla partita

“Se la Fiorentina indovina la partita può far male ai giallorossi, anche se le ultime gare non dicono questo. Serve una grande gara per portare via punti dall'Olimpico”.

Su Paratici

“A Firenze serviva un dirigente capace e bravo, uno che si prendesse la responsabilità per il futuro. Ora però deve capire cosa fare a fine stagione, credo ci sarà una mezza rivoluzione e va sciolto il rebus su Vanoli. Siamo nelle mani di Paratici”.