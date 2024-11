Al Franchi sarà battaglia in campo e festa sugli spalti. In 24mila per Fiorentina-Hellas Verona, unite da un gemellaggio storico

Sarà una partita importante quella di oggi per la Fiorentina di Raffaele Palladino, che dopo lo stop in Conference vuole ritrovare contro il Verona la vittoria continuando la striscia positiva della Serie A. Il tempo bello, l'orario comodo, l'entusiasmo della piazza e il gemellaggio storico con la tifoseria veronese: elementi che hanno portato il Franchi ad essere sold out da diverse ore.

Saranno circa 24mila i tifosi presenti nell'impianto di Campo di Marte, che tornerà a riempirsi dopo la goleada viola contro la Roma. Alcuni biglietti rimarranno invenduti per ragioni di sicurezza, ma a disposizione sono stati messi anche i biglietti nei posti a ridotta visibilità. Lo scrive La Nazione.