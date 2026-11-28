L'ex attaccante dell'Udinese David Di Michele ha parlato a Radio Bruno in vista della sfida di domani tra Fiorentina e bianconeri.

Le parole di Di Michele

“Io pensavo che la Fiorentina potesse essere una squadra in lotta per ben altri obiettivi rispetto alla salvezza. Firenze è esigente, ma sono stati spesi tanti soldi e presi tanti giocatori. Evidentemente sono stati commessi degli errori”.

Su Atta e gli attaccanti

“Atta? Lo scorso anno fece una grande stagione, alla Fiorentina non si è visto. Forse anche la piazza di Udine gli ha permesso di poter giocare con tranquillità. Pellegrino? Sta facendo molto bene, mentre Beto non è ancora tornato ai livelli di Udine. Sono diversi, anche se dovrebbero fare dei gol anche altri giocatori viola, non solo le punte. Beto non so perché sia così lontano a livello di forma rispetto alle ottime cose che fece all'Udinese".