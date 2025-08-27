Il procuratore Eugenio Ascari ha parlato a Lady Radio, esprimendosi su varie situazioni di calciomercato calde di casa Fiorentina.

‘Nicolussi non migliora Cataldi, non fa fare il salto di qualità’

“Lucci per Caviglia può essere determinante, ha un rapporto privilegiato con la Fiorentina, gestisce tre viola Dzeko, Piccoli e Kean. Si tratta di capire se sia un reale obiettivo di Pioli o meno. Buon giocatore, ma non è quello che permetterebbe di fare il salto di qualità al centrocampo viola. Viene da una buona stagione, ma 25 anni non è che avesse giocato tantissimo nelle precedenti esperienze in Serie A, è un giocatore che avrebbe forse bisogno di ulteriori verifiche. Non ho capito perchè rinunciare a Cataldi, dato che Nicolussi è sì più giovane ma non lo migliora. Cataldi è stato fondamentale nel contesto viola ed ha avuto un grande rendimento al di là degli infortuni".

‘Perchè non provare Bianco?’

"Se devo prendere Nicolussi, ma perchè non rischiare Bianco? Ha fatto già due stagioni da titolare, e ora leggo che la Fiorentina potrebbe regalarlo al Catanzaro con percentuale di rivendita. La Fiorentina ci è già cascata con Mancini e Zaniolo in passato. Lindelof? È svincolato ora ma non si gioca a Benfica e Manchester United per tanti anni senza dei valori consolidati. Ha avuto poca continuità per scelte tecniche e problemi fisici, non discuto il valore ma l'integrità fisica lascia dubbi, le poche presenze degli ultimi anni fanno riflettere. Sarebbe però un elemento di esperienza per la Fiorentina, soprattutto se cedesse Pablo Marì… resto ancora perplesso tuttavia per la scelta di liberarsi subito di Valentini”.

‘Comuzzo? Di fronte a certe cifre si vacilla…’

“Le cifre dell'Al-Hilal per Comuzzo ingolosiscono sia squadra che giocatore. 15-16 milioni per due anni, per quanto un ragazzo possa essere equilibrato, farebbero girare la testa a tutti ed è normale essere tentati. Non è facile rinunciare a certe cifre e non mi meraviglierei se alla fine accettasse, anche Retegui all'inizio era scettico ma poi ha ceduto”.