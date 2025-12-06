La Dinamo Kiev si rialza e torna a vincere dopo quattro sconfitte di fila. Giovedì al Franchi una squadra in risalita

Intanto, la Fiorentina tra cinque giorni tornerà in campo al Franchi, ma per un impegno di Conference contro gli ucraini della Dinamo Kiev. Anche loro, come i viola, sono scesi in campo oggi, ma con epilogo ben diverso.

Vittoria odierna

Infatti, per gli uomini di Kostyuk è arrivata una vittoria esterna per 1-2 sul Kudrivka: i due gol dei prossimi euro-avversari della Fiorentina sono arrivati nel primo tempo, a cura di Pikhalonok e Ponomarenko. I tre punti raccolti valgono il quinto posto in campionato, col terzo posto occupato dal Polissya a 4 punti di distanza.

Usciti dal tunnel?

Vittoria fondamentale per gli ucraini, che escono così da un pessimo momento che li aveva visti perdere le ultime quattro sfide consecutive. La certezza è che giovedì, al Franchi, arriverà una squadra col morale in crescita: esattamente l'opposto di quanto visto nello spogliatoio viola.