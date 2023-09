Paulo Sousa può esultare: l'ex obiettivo viola Dia è rientrato a Salerno. Gli scenari di un caso surreale

Il caso Boulaye Dia potrebbe essere ufficialmente terminato. Colui che è stato un obiettivo concreto della Fiorentina durante l'estate ha incrinato i rapporti con la Salernitana, ma dopo qualche settimana surreale tutto sembra andare verso la riappacificazione.

Come riporta Tuttomercatoweb.com, Dia sarebbe già rientrato a Salerno in mattinata. Adesso è pronto per tutti gli accertamenti del caso, per poi rientrare in squadra. Si chiude un caso piuttosto surreale, con l'attaccante senegalese che non ha rispettato i programmi di ritorno in Italia.