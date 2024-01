Vargas messo in ghiaccio. E Moggi prova ad aprire un'altra pista per la Fiorentina

Nel giro di 24 ore, Ruben Vargas è passato ad essere dall'obiettivo di mercato numero uno della Fiorentina, a un semplice piano B (forse anche C).

Con l’Augsburg non c'è stata la minima evoluzione nei rapporti, con distanza invariata tra domanda e offerta; per questo si può dire che il nazionale svizzero è stato messo in ghiaccio, in attesa che arrivino notizie e novità su altri fronti.

Nel frattempo Alessandro Moggi, mediatore in questo affare, ha provato per la Fiorentina a sondare il terreno per Valentin Carboni dell'Inter, ma non c'è stata apertura alle cifre che vorrebbe spendere per lui il club viola.