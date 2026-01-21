Corriere Fiorentino: Goretti accelera sulle cessioni
Una pagina interamente dedicata alla Fiorentina dal Corriere Fiorentino.
Grande spazio a: “Basta trasferte”. Ovvero: “Pugno durissimo del Viminale per gli scontri tra ultras in A1 La Fiorentina senza tifosi al seguito fino a fine campionato”.
Ranieri via?
In taglio medio in breve: “Le porte di Firenze viola per Commisso”. In taglio basso infine il mercato: “Dzeko a un passo dallo Schalke Anche Ranieri ora può partire”. Occhiello: “Dopo i quattro acquisti (ieri l’arrivo di Fabbian) Goretti accelera sulle cessioni Il bosniaco risolverà il contratto. E intanto Richardson si accasa al Copenaghen”.
