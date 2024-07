Un difensore della Fiorentina torna in prestito in Serie C: trattativa in chiusura con il Pineto

Nono solo sui colpi in entrata, la dirigenza della Fiorentina sta continuando a lavorare anche in uscita e, dopo aver trattato il passaggio di Lucchesi al Venezia, nelle ultime ore sta cercando di piazzare in prestito anche un altro giovane difensore. Stiamo parlando di Eduard Dutu, che la scorsa stagione ha giocato in Serie C con le maglie di Ancona e Virtus Francavilla.

La Fiorentina non lo molla: ancora un prestito per il difensore

Secondo quanto riportato quest'oggi da Tuttoc il difensore classe 2001 è molto vicino a tornare in Serie C. Su di lui è forte l’interessamento del Pineto, che ha voluto fortemente il giocatore dopo averlo affrontato nella scorsa stagione. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare l’annuncio.