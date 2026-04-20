La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli si affida alle certezze a caccia di punti per la salvezza. Out a sorpresa un esterno

Manca un’ora al fischio d’inizio di Lecce-Fiorentina, partita che chiuderà la 33sima giornata di Serie A. Come di consueto, sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida: ecco le scelte di Vanoli.

Le scelte di Vanoli

Tra i pali confermato De Gea, così come Dodo a destra e Gosens a sinistra: i centrali sono i confermati Pongracic e Ranieri. Fagioli in regia, ai suoi lati agiranno Mandragora e Ndour: la vera sorpresa è però l'assenza di Solomon dagli undici titolari, con l'inglese Harrison che gli è stato preferito. Il tridente offensivo è poi completato da Piccoli e Gudmundsson.

Le formazioni ufficiali

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani; Coulibaly, Pierotti, Ngom, N’Dri; Cheddira. All. Di Francesco

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli, Ndour, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

