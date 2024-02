Corriere dello Sport-Stadio: Europa a tre vie, la mappa di Italiano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: "Europa a tre vie". Sottotitolo: "Serie A, Coppa e Conference: la mappa di Italiano". Nel sommario: "Patto tra tecnico e squadra: il riscatto deve cominciare lunedì sera contro la Lazio".

Pagina 22

In apertura c'è: “Fiorentina dammi l’Europa”. Ovvero: “Patto fra Italiano e la squadra. L’obiettivo: migliorare la classifica e andare avanti nelle coppe per restare nel giro internazionale”. In taglio basso: “Dalla Fiesole alla Ferrovia: quando il tifo cambia curva”. Di spalla sulla squadra: “Castrovilli e Dodo cercano la convocazione”.

Pagina 23

Altra pagina e altro argomento: “Esterni viola, un altro guaio Kouame si ferma: malaria”. Nel sommario: “L’ivoriano ricoverato a Careggi I tempi di recupero sono incerti ma si spera in sole 2-3 settimane di stop. Ricciardi: ”Va chiarito il grado di incubazione e il tipo di malattia contratto".