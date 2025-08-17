E se Dzeko non fosse ancora pronto? Ecco che il modulo prescelto da Pioli verrebbe meno

Edin Dzeko è stato fortemente voluto da Stefano Pioli. E il centravanti bosniaco ex Roma e Inter rappresenta la chiave necessaria per rendere possibile quel 3-4-1-2 proposto in praticamente tutte le amichevoli estive.

3-4-1-2, è questo il modulo scelto da Pioli

Sembrerebbe questo l'assetto prescelto per accompagnare la Viola alla caccia di una grande stagione, riporta La Nazione in edicola questa mattina.

Dzeko e una forma fisica ancora claudicante

Il bosniaco, però, a ritiro estivo quasi concluso, si segnala come uno dei giocatori che hanno ancora bisogno di tempo prima di raggiungere il top della condizione. Un fatto che farà riflettere il mister. Proprio Dzeko, nelle prime uscite stagionali, potrebbe costituire uno degli interrogativi principali nella scelta della formazione. In tal caso, l'alternativa sarebbe quella di aggiungere un centrocampista nel mezzo, oltre al duo composto da Fagioli e Sohm.