Il consigliere comunale Massimo Sabatini, di Lista Civica Eike Schmidt ha parlato in consiglio soffermandosi sul tema del restyling dell’Artemio Franchi, casa della Fiorentina, ed esprimendo numerose perplessità in merito.

‘Anche l’anno 2025 finisce senza chiarezza sul Franchi’

“Finisce anche l’anno 2025 senza alcuna chiarezza in merito al complicato rifacimento dello stadio di Firenze. Dopo il tentativo della sindaca Funaro di rinviare all’ennesimo annuncio (un inascoltabile “dirò quando saprò” quando si è ormai a fine anno), ho interrogato in consiglio comunale l’assessore allo Sport Letizia Perini per ricordarle che l’ultimatum di ACF Fiorentina è scaduto. Purtroppo, le risposte da vuoto cosmico non sono solo sui fondi, perché ci sono conferme preoccupanti anche sui tempi. Insistono con il dire che “tutto sarà finito nel 2029”, ma poi dimostrano di non aver neppure letto ciò che hanno avallato in Giunta con il nuovo cronoprogramma”.

‘Il Franchi è un buco nero, su tempi e fondi’

“Bastano due righe a dar misura del ritardo accumulato (ancor più grave del pensato finora). Basta guardare le due date dedicate alla Curva Fiesole: Riga 34 Nuovo Crono: fondazioni finite il 14/8/26, mentre nella riga 58 del precedente programma finivano il 5/4/25, con ritardo secco di 16mesi e 9 giorni. Riga 174 Nuovo Crono: strutture in elevazione finite il 15/2/27, mentre nella riga 79 del precedente programma finivano il 29/6/25, con ritardo ancora maggiore, di 19mesi e 16 giorni. Lo Stadio resta un buco nero sia sui tempi che sui fondi e quando sarà troppo tardi si accorgeranno anche dei problemi di funzionalità. È questo il costosissimo capolavoro di errori del PD targato Nardella-Funaro”.