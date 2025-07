La Fiorentina non è la sola alle prese con le clausole. Anche l'Inter rischia di perdere il terzino destro

La Fiorentina attende evoluzioni sul futuro di Moise Kean. C'è una clausola rescissoria di 52 milioni di euro, valida per la prima metà del mese di luglio: per ora nessuna società si è ancora fatta avanti con decisione. Ma il club viola non è l'unico alle prese con questa attesa. C'è anche l'Inter, che rischia di perdere il proprio terzino destro.

Secondo quanto riportato dal portale de La Gazzetta dello Sport, il futuro di Denzel Dumfries è in bilico. Nel suo contratto c'è appunto una clausola rescissoria, dal valore di 30 milioni di euro. Considerata l'ottima stagione del terzino olandese, la cifra potrebbe attirare l'attenzione di alcuni club europei e non garantisce la sua permanenza a Milano.