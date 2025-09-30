La Nazione: Contestata e poi respinta, la squadra sotto accusa

Due pagine sulla Fiorentina, le troviamo all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 2

Si apre con: “Viola, aspettando ‘Gudot’ Cercato, riscattato, atteso L'esordio boom e il declino Caro Albert, ora tocca a te”. Sottotitolo: “La vicenda giudiziaria, gli infortuni, l'anarchia, l'islandese fa sempre più fatica”. Di spalla: “Duelli persi e tanto nervosismo Un Dodo così è irriconoscibile”.

Pagina 3

Occhi puntati su: “Il malumore della piazza Contestata e poi respinta La squadra sotto accusa Tifosi, pazienza (in)finita”. Sottotitolo: “Sigma e Roma decisive. Il retroscena della ‘sveglia’ da consegnare al Viola Park”. E infine: “Assalto ai tifosi viola sul tetto E loro rischiano pure il Daspo”.