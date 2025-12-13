Palladino vince con il brivido contro il Cagliari e l'Atalanta risale piano piano. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Partita dalle mille emozioni a Bergamo, dove l'Atalanta di Palladino ha trionfato per 2-1 contro il Cagliari.

La partita

Grande avvio della Dea, che mette a segno il primo gol con Scamacca all'undicesimo del primo tempo. I nerazzurri non riescono però a capitalizzare le azioni offensive e al 75' è Gaetano a siglare il pareggio per i sardi. Poi di nuovo un super Scamacca per la doppietta personale e il 2-1 che rimane invariato fino alla fine. Brivido dell'ultimo secondo per l'Atalanta, che subisce il gol del 2-2 ma Zito Lovumbo è in fuorigioco. Così Palladino e la sua Aralanta risalgono piano piano la classifica.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 31, Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Lazio 22, Sassuolo 20, Cremonese 20, Atalanta 19, Udinese 18, Torino 17, Lecce 16, Cagliari 14, Genoa 14, Parma 14, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6.