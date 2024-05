Il Bologna intanto pensa sempre più a Sarri e meno a Italiano: i rossoblù sceglieranno il tecnico prima della Fiorentina

Un po' come nella giungla, dove vige la legge del più forte, sul prossimo mercato i più forti, cioè i meglio classificati, avranno inevitabilmente corsia preferenziale. E ciò vale intanto per la scelta della panchina, dove il Bologna arriverà prima della Fiorentina, per ordine gerarchico. I rossoblù sono sempre più concentrati su Maurizio Sarri, sogno più della tifoseria che della società viola dopo il pour parler fallimentare di tre anni fa.

Secondo La Gazzetta dello Sport invece, la candidatura del figlinese per la panchina del Bologna è sempre più concreta, con Italiano che viene tenuto sempre in lizza ma in posizione un po' arretrata.