Su La Nazione, a commento dell'aritmetica Europa solo sfiorata dalla Fiorentina, c'è l'editoriale di Cosimo Zetti:

"Peccato. La Fiorentina poteva mettere subito al sicuro l’Europa, festeggiare l’ultima gara della stagione al Franchi e avvicinarsi alla finale di Conference League con una bella dose di serenità in più. Invece, se non la facciamo difficile non siamo contenti. Niente, sembra quasi che sia nel Dna di questa squadra. Così, per non farsi mancare niente, dovremo stare ancora un po’ sulla corda e vincere almeno una delle due ultime partite che restano contro il Cagliari o l’Atalanta.

La Fiorentina si gioca la stagione e il futuro nei prossimi quindici giorni. O tutto o niente, o il trionfo o il via alla rifondazione con tanti nodi da sciogliere in tempi brevi. Indipendentemente dalla finale di Atene, però, conquistare la qualificazione alla Conference per il terzo anno di fila non sarebbe un traguardo di poco conto. E se anche qualcuno continua a considerarla una coppetta, noi invece preferiamo pensare che la continuità del palcoscenico europeo rappresenti una possibilità di crescita importante, sia sotto il profilo tecnico che societario".