Un gran colpo d'occhio davvero. Mentre tutti pensavano fosse punizione, Kabakov...

Un colpo d'occhio davvero notevole quello dimostrato dall'arbitro, Georgi Kabakov, ovvero colui il quale ha diretto la partita tra Fiorentina e Rakow.

Rigore

Sul cross di Dodô, Ameyaw ha tutto il corpo fuori, ma il braccio sinistro dentro l’area. Tutto lo stadio o quasi chiede l'assegnazione del calcio di punizione, mentre l'arbitro bulgaro va dritto verso il dischetto senza nemmeno aspettare l'indicazione del Var (che conferma comunque il rigore dopo il check).

Stesso metro di giudizio

Lascia andare spesso il gioco e in questo è anche coerente perché segue lo stesso metro di giudizio per tutta la partita e non fa così torti a nessuno.