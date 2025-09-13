L'attaccante della Fiorentina Edin Dzeko è intervenuto a DAZN prima della gara contro il Napoli per parlare della coppia d'attacco con Kean.

Sulla coppia d'attacco con Kean

Dzeko ha commentato: "Io e Kean siamo molto diversi, in due abbiamo un po' di tutto. Ritengo che siamo una coppia importante proprio per queste differenze che abbiamo. Lui ha una velocità incredibile, soprattutto nei primi 4/5 metri. Dobbiamo metterlo nelle condizioni di fare la differenza.

Sul ritorno in Serie A

Sul suo ritorno in Serie A ha dichiarato: "Sono tornato da poco, ora dopo la sosta ci auguriamo di spingere di più. Le squadre vogliono sempre prima di tutto difendere bene e poi farti male appena possono. È sempre tosta".