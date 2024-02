Show della nuova Roma targata Daniele De Rossi. Giocate di classe, azioni coordinate, tante reti e spettacolo per il pubblico dell'Olimpico. A farne le spese il Cagliari di Ranieri, annichilito di fronte a così tanta qualità. Un nettissimo 4-0 frutto della doppietta di Dybala e di due altre reti di Pellegrini e Hjusen.

Esordio triste per Yerry

Esordio da titolare per l'ex Fiorentina Yerry Mina, che non ha disputato una gara orribile, forse uno dei meno colpevoli della debacle sarda, ma è stato comunque sostituito verso l'ora di gioco a causa della sua costante precaria forma fisica. Con questa vittoria, la Roma si piazza al quinto posto, allontanandosi ancor di più dalla Fiorentina (che le era stata davanti per tante, tante settimane in questo campionato). A seguire, l'amara tabella:

La Roma, con una partita in più, si trova già quattro punti sopra la Fiorentina

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter* 57, Juventus 53, Milan 49, Atalanta* 39, Roma 38, Bologna* 36, Napoli* 35, Lazio* 34, Fiorentina* 34, Torino* 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo* 19, Udinese 19, Cagliari 18, Verona 18, Empoli 18, Salernitana 13. (*= una partita da recuperare).