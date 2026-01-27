La Fiorentina contatta il West Ham per due calciatori: si lavora per difesa e centrocampo

La Fiorentina è interessata a due calciatori del West Ham: lo rivelano i giornalisti Matteo Moretto e Fabrizio Romano su YouTube. Si tratta del terzino destro Kyle Walker-Peters e del centrocampista Soungoutou Magassa. Entrambi i giocatori sono in uscita dal West Ham.

Un profilo per la fascia

Walker-Peters, classe 1997 inglese, piace molto alla Fiorentina. Pallino di Paratici, che stava per portarlo al Tottenham in passato. Negli Spurs l'esterno destro è cresciuto, prima di passare al Southampton e poi al West Ham.

Muscoli in mediana?

Magassa, classe 2003 ex Monaco, è l'altro nome che piace. Centrocampista difensivo, destro di piede, fisicamente molto possente, nazionale Under 21 francese.