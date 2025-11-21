Vanoli cambia l'attacco: Kean nuovamente al centro della viola, al suo fianco...

Paolo Vanoli sta mettendo a punto gli ultimi accorgimenti tattici in vista dell'importante sfida di sabato contro la Juventus. Il tecnico viola non dovrebbe stravolgere l'assetto e gli interpreti che sono scesi in campo due settimane fa contro il Genoa.

In continuità

Si riparte ancora dal 3-5-2 dunque, non è certo questo il tempo degli stravolgimenti. Vanoli vuole andare sul sicuro per una sfida che si preannuncia complicatissima come quella contro la Juventus. La novità più, rispetto alla sfida contro il grifone, sarà in attacco.

Il ritorno in attacco

Nonostante la buona prestazione e l'alchimia mostrata della coppia formata da Gudmundsson e Piccoli, Vanoli è pronto a cambiare per reinserire l'imprescindibile Moise Kean in attacco. Al suo fianco giocherà Gudmundsson, in vantaggio su Roberto Piccoli. Sarà cruciale che i due trovino finalmente quella chimica che è sempre mancata finora. Piccoli, scrive La Nazione, dovrà farsi trovare pronto per dare il proprio contributo a gara in corso.