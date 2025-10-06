Malusci: "Non si può buttare tutto all'aria dopo un mercato del genere. Gli opinionisti lo avevano giudicato..."

L'ex Fiorentina Alberto Malusci ha detto la sua sul momento di casa viola a Radio Bruno, intervenendo sull’attuale momento della squadra di Pioli dopo la sconfitta contro la Roma.

“Contro la Roma è stata una sconfitta immeritata. Vorrei fare da pompiere e dire che adesso bisogna stare vicini alla squadra. I primi ad essere delusi immagino siano i calciatori, ma devono essere loro a tirarci fuori da questa situazione. Ma formazione di Pioli ieri non mi è dispiaciuta, ma ci sono state disattenzioni che adesso non ci possiamo permettere”.

“Non si può buttare tutto all'aria”

“Al momento Gosens è il fratello del giocatore dello scorso anno, Gudmundsson sono stato il primo a dire di aspettarlo, ma quanto ancora bisogna farlo dopo un anno? Si è staccata la spina. Non si può mettere tutto in discussione dopo un mercato del genere. Tutti lo hanno giudicato positivamente”.