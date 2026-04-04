La formazione ufficiale della Fiorentina: Comuzzo prende il posto di Dodô. Kean guida l'attacco viola, mentre in mezzo...

Tutto pronto al Bentegodi per la sfida tra Verona e Fiorentina, valida per la 31ª giornata di Serie A. Arrivano le scelte ufficiali dei due allenatori, con una novità importante in casa viola: Moise Kean parte titolare.

Una decisione che va in controtendenza rispetto ai dubbi della vigilia e che conferma la fiducia dell’allenatore dopo gli impegni in Nazionale.

Le scelte della Fiorentina: fiducia a Kean

La Fiorentina si schiera con il 3-5-2 e punta sulla coppia offensiva formata da Gudmundsson e Kean.

A centrocampo spazio a Fagioli, Fabbian che vince il ballottaggio con Brescianini e Ndour, mentre sugli esterni agiranno Harrison e Gosens. In difesa davanti a De Gea ci sono Comuzzo, Pongracic e Ranieri.

Una formazione che cerca equilibrio ma anche peso offensivo, in una gara che vale tanto.

Le scelte del Verona

Anche il Verona opta per il 3-5-2. In attacco la coppia sarà formata da Bowie e Orban.

A centrocampo presenti Gagliardini e Akpa Akpro, con una linea pensata per dare fisicità e copertura.

Verona-Fiorentina, le formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-5-2):

Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Bowie, Orban.

FIORENTINA (3-5-2):

De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Harrison, Ndour, Fagioli, Fabbian, Gosens; Gudmundsson, Kean.