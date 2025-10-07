Cassano: "L'unico nome per la Fiorentina è Spalletti. Pioli ha smesso di essere allenatore andando in Arabia"

La Fiorentina è terzultima e ha solo tre punti al proprio attivo. Stefano Pioli non ha un futuro a Firenze. Di questo è convinto l'ex calciatore di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano.

“Che errore Pioli!”

Nel podcast Viva el Futbol, Cassano ha detto: “Pioli ha fatto un errore clamoroso andando in Arabia a prendere i soldi. In automatico, decidendo di andare là perdi tutto è come se staccassi inconsciamente”.

"Spalletti unico nome per sostituirlo"

E poi: “Ho l’impressione che tra non molto possa saltare. Io non l’avrei mai preso, ha tre punti ed è incasinato di brutto a causa del calendario. Un suo sostituto? L’unico nome altisonante che però viene da due anni tribolati è quello di Spalletti. L’importante è che, se va a Firenze, non inizi a grattarsi la testa e a pensare all’Europeo”.

Cassano invece non crede in De Rossi: “Verrebbe fuori il discorso che “Pradè ha portato il suo uomo ecc…”, farebbe una brutta fine”.