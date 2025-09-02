L'ex calciatore Matteo Rubin ha parlato anche di Stefano Pioli, suo ex allenatore e attuale tecnico della Fiorentina, al canale YouTube Football Room.

Le parole su Pioli

“Pioli è stato un signore come allenatore, mi ha sempre motivato, sia nel bene che nel male. Umanamente è una persona brava e capisce i momenti dei giocatori. Se sbagli una partita, quella dopo ti rimette in campo se crede in te”.

E sulla Fiorentina

“E' arrivato alla Fiorentina con tanta esperienza in più, può portare tanta motivazione. Ha una squadra abbastanza forte, ma ancora devono capire i suoi meccanismi e le sue idee. Sicuramente può dare voglia. Ritornare a Firenze, dove aveva fatto bene, non è mai facile. Secondo me è più facile vincere la Conference che la Coppa Italia, anche se quest'ultima l'ha vinta il Bologna lo scorso anno. Si è molto livellata la Serie A in questi anni”.