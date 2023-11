La Nazione: L'Europa e il mercato

In apertura, sulla prima pagina dell'edizione odierna del Quotidiano Sportivo all'interno de La Nazione di Firenze, leggiamo: “Baldanzi-Castro, riflettori accesi sul mercato”. L'approfondimento a pagina 4: “L'Europa e il mercato. Difesa o mediana: sarà caccia all'affare”. Nel trafiletto a destra: “Castro e Baldanzi, destini (re)incrociati”. Al centro, invece: “Tutti a San Siro: pronto il maxi-esodo per la sfida al Milan”.

A pagina 5: “«Hall of Fame Viola», emozioni per sempre. Di Livio, Pagliari, Sella: il tempo si è fermato”. In basso, l'approfondimento sulla Femminile: “Donne show: travolto il Como e secondo posto”.