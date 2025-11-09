Alla prima di Vanoli senza... il suo miglior giocatore. Come sta Kean?

Moise Kean non sarà presente oggi contro il Genoa, ribadisce La Gazzetta Dello Sport. La tegola per la Fiorentina è arrivata ieri pomeriggio con i convocati del nuovo mister Paolo Vanoli e relativo report medico:

Il KO in Conference

“Moise Kean è assente dalla lista a causa di un trauma alla tibia sinistra subito nel corso dell’ultima sfida di Conference contro il Mainz”, si leggeva nella nota emessa dalla società gigliata.

Il primo forfait di Vanoli

L’attaccante ha rimediato infatti una botta giovedì in Germania, gara in cui è subentrato a metà ripresa. Ha stretto i denti fino al termine della partita, poi il dolore si è riacutizzato venerdì a freddo. Ieri ha fatto l’ultimo provino però non è riuscito a partire con i compagni. Sarà out dunque oggi per lo scontro salvezza.