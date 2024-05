Il responsabile della comunicazione del Napoli, Nicola Lombardo, prima della conferenza stampa di presentazione dei due ritiri estivi dei partenopei a Dimaro e Castel di Sangro, ci ha tenuto a smentire la notizia riguardante la richiesta di rinvio per Fiorentina-Napoli, che qualcuno aveva additato alla scaramanzia per la programmazione della gara per oggi, venerdì 17.

La partita si giocherà regolarmente stasera al Franchi, queste le parole di Lombardo: “Il Napoli giocò proprio contro la Fiorentina un venerdì 17, per la precisione nel 2012 e vinse 3-0. La notizia per cui De Laurentiis avrebbe chiesto quindi il rinvio per motivi scaramantici è quindi priva di fondamento”.