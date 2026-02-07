Il carrarmato stavolta lo guida Kean: la caviglia si è 'arresa'. Ma Vanoli non dimentica Piccoli e sogna il tandem

Tutti sul carrarmato, per riprendere le prime parole di Fabio Paratici da Ds viola, e alla guida ci sarà Moise Kean perché finalmente l'attaccante azzurro ha smaltito i problemi alla caviglia e ha vinto la sua personale battaglia fisica. Una guarigione si spera definitiva anche perché il numero 20 della Fiorentina aveva saltato di netto tre partite, rientrando solo nella parte finale di match a Napoli.

Non è certo ora però di mettere in soffitta Piccoli, scrive il Corriere dello Sport, perché anzi Vanoli ne ha piena considerazione e stima e sogna anche un uso in tandem dei due, a ‘sfondare le difese’. Fin qui il tutto però molto teorico, visti i numeri scarni messi insieme dai due in stagione. L'ex Cagliari ripartirà dalla panchina ma il suo spazio se l'è guadagnato.