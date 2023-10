A Namzeti Sport ha parlato il ds del Ferencvaros Tamás Hajnal, parlando anche della sfida di stasera contro la Fiorentina al Franchi. Queste le sue parole: "I nostri giocatori hanno la giusta esperienza e fiducia a livello internazionale per affrontare la squadra viola. Abbiamo giocato innumerevoli partite negli ultimi anni, ma come sempre, non perderemo di vista gli equilibri.

Sappiamo che la Fiorentina è favorita e abbiamo bisogno della migliore prestazione da parte nostra se vogliamo ottenere un buon risultato in casa contro una delle migliori squadre della Serie A. Ma vogliamo anche lasciare il nostro segno qui a Firenze"