Il dramma di Osvaldo: ricoverato in terapia intensiva in Argentina, dopo diversi giorni chiuso in casa

Non è un post carriera semplice evidentemente quello di Pablo Daniel Osvaldo, indimenticabile protagonista della cavalcata Champions con Prandelli nella stagione 2007/08. L'argentino infatti si trova in Argentina in questo periodo ed è stato ricoverato in terapia intensiva e operato d'urgenza a causa di un versamento pleurico.

La scoperta da parte di un parente

Secondo quanto ricostruito da Cronache di Spogliatoio, l'ex attaccante viola era rimasto chiuso in casa per diversi giorni e la sua situazione è stata scoperta dalla visita di un parente, che poi l'ha accompagnato all'ospedale a Lavallol, dove al momento si trova appunto in terapia intensiva.